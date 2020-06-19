Строительство общежития КГЭУ на Козьей слободе остановлено по решению суда

Приставы по решению суда приостановили строительство общежития Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) возле станции метро «Козья слобода» на два месяца.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РТ, основанием послужил иск Ростехнадзора по результатам проверки, которая выявила нарушения в ходе строительства, а также в применении используемых материалов.

Согласно материалам дела, подрядчиком совершено административное правонарушение по ст. 9.4 КоАП («Нарушение обязательных требований в области строительства и применения стройматериалов»). Арбитражный суд РТ принял решение остановить стройку на 60 суток.

Судебные приставы предупредили подрядчика об ответственности в случае неисполнения решения суда.

Напомним, проект нового общежития КГЭУ предусматривает 20 этажей. Всего планируется заселить по 33 человека на этаж. Согласно паспорту объекта, его хотят достроить в 2021 году. Стоимость общежития составила 370 млн рублей.