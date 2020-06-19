Меркель заявила о возможных мерах против России в связи с убийством в Тиргартене

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин оставляет за собой право на новые меры против России в связи с убийством в Тиргартене. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы оставляем за собой возможность реагирования, как и говорил глава МИД (ФРГ), но вначале нужно подождать, что покажет процесс», — подчеркнула лидер ФРГ.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит в Берлине. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва не раз отрицала свою причастность.

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