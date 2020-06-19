Эти 6 эмоций говорят о том, что вы слышите зов души

Как на него ответить и чего избегать…

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 5 мин. Просмотров 105 Опубликовано 19.06.2020

Иногда в жизни наступает момент, когда вы влюбляетесь в человека, который в действительности вам даже не нравится. Вы не понимаете, почему так происходит, но вам хочется быть рядом с ним. Однако стоит помочь ему решить свои проблемы, как ваш интерес к нему тут же угасает. Это явный пример зова души.

Что такое зов души

Зов души имеет место, если человек слышит крик другой души, взывающей о помощи или поддержке. Это возможно только на духовном уровне и происходит во время молитвы, когда вы обращаетесь к Богу, высшей силе или к Вселенной.

Высокочувствительные люди вроде целителей и эмпатов, как правило, сразу отвечают на такой зов. Поэтому, если вы тоже на него откликнулись, то, вероятно, принадлежите к их числу.

6 эмоций, указывающих на то, что человек слышит зов души:

Чувство любви к взывающему человеку,

Неспособность выбросить его из головы, словно вы им одержимы,

Непреодолимое желание передать ему важное сообщение, что вам совершенно несвойственно,

Чувство необходимости быть рядом, чтобы помочь или успокоить его,

Сильное недовольство тем, что делает другой человек,

Мысли или чувства, подсказывающие вам о том, что человеку нужно помочь.

Но чтобы во всем этом разобраться, сначала вы должны научиться различать любовь и зов души.

Отличия между любовью и зовом души

Любовь – это когда присутствие другого человека дополняет вас. Это принятие его таким, каким он есть, и умение жить гармонично на всех уровнях, без необходимости постоянно его спасать. А зов души, как правило, построен на чувстве сострадания, сопровождающимся неизменным желанием помочь своей второй половинке.

Если вы уверены, что испытываемые вами чувства – это зов души, следуйте ему и делайте все, что он велит, даже если это кажется глупым.

В качестве примера можно привести непреодолимое желание передать кому-то послание. Так, вы подходите к человеку и говорите: «Я чувствую, что должен сказать тебе это, а что с этим делать – решать тебе». И зачастую, то, что вы говорите человеку, ему действительно нужно услышать.

А иногда ваша роль заключается в том, чтобы решить чью-то проблему. Если вы услышали зов души, значит, у вас есть необходимые инструменты и способность найти решение.

В то же время существует и несколько распространенных ошибок, совершаемых людьми, которые услышали зов души. Поэтому, отвечая на такой зов, следите за тем, чтобы не допустить следующие 4 ошибки:

1. Не путайте зов души с любовью.

Здесь вам следует проявить осторожность. Принимая зов души за любовь, вы вступаете в отношения по неправильным причинам, осознание чего к вам приходит гораздо позже.

Когда зов прекратится, исчезнут и все связанные с ним чувства. А вы окажетесь в ситуации, когда живете под одной крышей с человеком, к которому стали безразличны.

2. Человек может стать вами одержим.

Получив от вас помощь, человек может захотеть, чтобы вы всегда были рядом, что порой перерастает в одержимость. Или же ему захочется получить от вас еще больше, включая вашу энергию.

Постарайтесь сразу установить границы ваших отношений и дать ему понять истинные намерения, стоящие за вашими действиями.

3. Призывающий вас человек может быть не готов к получению помощи.

Если вы собираетесь предложить свою помощь, но в тот самый момент, когда вы обращаетесь к нуждающемуся, необходимость в ней исчезает, это может говорить о том, что зовущий еще не готов ее принять.

Вы должны внимательно следить за своими чувствами, потому что они из-за этого определенно поменяются.

4. Зов души может быть направлен в обе стороны.

Вы пришли помочь, но у получателя этой помощи тоже есть нечто такое, что вам нужно. Это благословение свыше для каждого из вас, способствующее вашему развитию.

Неспособность увидеть такую возможность может помешать вам помочь друг другу. Более того, настоящий крик о помощи может исходить и от вашей души, а стремление помочь кому-то другому было лишь сублимацией собственной проблемы.

Выводы

О зове души слышали многие из нас. Понимание его природы помогает правильно на него ответить.

Зачастую это наблюдается в семейных отношениях, когда родители слышат, как взывают о помощи души их детей. Большинство родителей не знает, как подойти к такому ребенку, поэтому решают проигнорировать свои чувства. На что ребенок отвечает защитной реакцией.

Порой зов получает быстрый ответ, а иногда он продолжается годы напролет. Нередки и случаи, когда от человека исходит сразу два и больше таких призывов. Услышав зов души, примите его и забудьте обо всех своих отговорках. Очень важно вовремя помочь страждущему, делая все, что для этого потребуется. Здесь отлично поможет избавление от привычки постоянно анализировать свои решения.

Как правило, дело ограничивается простым разговором и установлением контакта с взывающим.

Один ответ на такой зов – это еще один шаг к исцелению целого мира.

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