У врачей из Уханя, переболевших коронавирусом, нет иммунитета к COVID-19

Ученые из Америки и Китая изучили анализы врачей, которые продолжительное время работали с больными пациентами в Ухане. Как выяснилось, медперсонал, несмотря на тесный контакт с вирусом, не обрел иммунитет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Неутешительные выводы были сделаны специалистами из Уханьского и Техасского университетов, которые проанализировали антитела у врачей. Из 23 тыс. работников примерно четверть точно болела коронавирусом, говорят определенные исследования. Только 4% из всего медперсонала смогли похвастаться приобретенной стойкостью к вирусу. В ходе различных экспериментов было доказано, что у человека не вырабатываются антитела на длительное время. Иммунитет против коронавируса – временное явление, которое сохраняется максимум полгода. Эксперты считают, что 10% людей, принявших участие в исследовании, за последние месяцы потеряли антитела к Covid-19.Ученые также отметили, что тесты на антитела не могут точно сказать, переболел человек или нет коронавирусом. Выдача иммунных сертификатов бессмысленна, так как уже спустя несколько месяцев возможно повторное заражение, заявил Вон Синьхуа, глава группы ученых.Интересно, что избыточное количество антител в организме может стать причиной смерти. Это было выяснено после некоторых исследований.Ву Иньсон, специалист по антителам из Университета Гканчжоу, скептически воспринимает вышеприведенные умозаключения коллег. Он уверен, что тесты в силу экономии на их производстве могут распознавать далеко не все антитела.