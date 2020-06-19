Во время эксперимента с темной материей физики получили странные сигналы

В 2016-2018 годах физики работали над проектом XENON1T, в рамках которого был создан аппарат для поиска темной материи. Разработка должна была следить за частицами, взаимодействующими с «обычной» материей. Известно, что черная материя имеется повсюду и она составляет преимуществую часть Вселенной.

Ученые разместили оборудование перед большим резервуаром жидкого ксенона. Когда через емкость проходит внешняя частица, атомы ксенона возбуждаются. Создается световая вспышка и образуется некоторый поток свободных электронов, который и регистрируется аппаратом XENON1T. Подобные реакции могут говорить о контакте с темной материей, а также любыми другими частицами. Для фильтрования ненужных элементов были созданы теоретические модели.

Физики ожидали увидеть 232 вспышки ксенона, но увидели на 53 больше. Это повергло научное сообщество в замешательство. Что-то непонятное произошло во время экспериментов, но что именно?

Специалисты озвучивают несколько теорий. Первая гласит, что мог иметь место случайный источник фоновых помех. Согласно второй версии, сбить с толку могла элементарная частица аксион. Она вполне могла быть «фундаментом» темной материей, если бы имела массу.

И третье объяснение касается нейтрино. Это тоже частицы, которые при взаимодействии с ксеноном формируют большой магнитный момент. В научном мире лидирует вторая теория. Эксперименты специалистов продолжаются.