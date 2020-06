Врач рассказала, как правильно восстанавливаться женщинам после кесарева сечения

Кесарево сечение — это родовспоможение, применяющееся в современной акушерско-гинекологической практике. По сути, это полостная хирургическая операция, сильнейший стресс для организма, поэтому женщинам, которые ее перенесли, следует себя поберечь. Важно правильно восстанавливаться, чтобы не навредить своему организму.

Что можно и что нельзя после такого родоразрешения рассказала врач ЛФК и спортивной медицины, соавтор учебно-методического пособия для студентов «Manual to practical sessions on medical supervision in physical exercise, sports and clinical practice» Наталья Гребенкина.

Доктор рекомендует женщинам, у которых возникнет желание чихнуть, кашлянуть или засмеяться, делать это правильно. Для этого надо наклониться немного вперед, параллельно поддерживая нижнюю часть живота руками, подушкой или полотенцем.

По возвращении домой, женщине после кесарева не стоит отвергать помощь, которые предлагают родные и близкие — наоборот, надо ее принимать, помня о том, что физические нагрузки после операции запрещены.

Наталья Гребенкова призывает первые несколько недель избегать всего, что может доставить дискомфорт — например, не стоит не только убираться в доме, но и долго стоять. В первые шесть недель нельзя поднимать ничего тяжелее новорожденного.

Однако физическая активность должна присутствовать.

«На второй день после родов можно вставать с постели и прогуливаться по палате. На третий день начните осторожно тренировать мышцы тазового дна и передней брюшной стенки», — поведала врач ЛФК.

Начинать восстанавливать физическую форму в первую неделю после кесарева она рекомендует с коротких прогулок — не более 10-15-минутных. По мере возвращения сил женщине можно увеличить время прогулки и скорость ходьбы.

При этом всегда стоит ориентироваться только на собственное самочувствие — больше ни на что другое. Доктор советует не забывать осматривать швы и при появлении даже малейшего повода для беспокойства обращаться к врачам.

