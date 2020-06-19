Зампред организации Таджикская диаспора получил срок фиктивные браки рубцовчанок мигрантами

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор заместителю председателя правления АКОО «Таджикская диаспора» по Рубцовску Займудину Сабурову и его знакомой Иноятхон Косимовой. Парочку признали виновными в организации незаконной миграции путем фиктивных браков. Следственные действия вели сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Теперь мужчину отправят в колонию, а вот его помощница отделалась условным сроком.

Как сообщили в УФСБ, в 2018 году 58-летний Сабуров решил за деньги помогать мигрантам получать возможность длительно находиться в России. Осужденный знал, что обязательным условием для организации получения ими разрешений на временное проживание без учета квоты, а в последующем и гражданства РФ в упрощенном порядке, является наличие брака с гражданином России. Он привлек свою 45-летнюю знакомую Косимову к поиску в Рубцовске женщин из неблагополучной социальной среды, которые за деньги согласились бы вступить с иностранцами в брак без намерения создать семью. Таким способом осужденные организовали незаконное пребывание в России трех граждан Таджикистана.

В ходе следствия установлено, что за организацию таких браков «женихи» платили от 25 до 50 тысяч рублей, которыми Сабуров и Косимова распоряжались по собственному усмотрению. Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, решением суда Займудин Сабуров приговорен к получтора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. Иноятхон Косимовой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, заключенные благодаря «содействию» осужденных браки признаны судом фиктивными и аннулированы.