Украинский суд не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина

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Sergey Dolzhenko/Reuters

Хмельницкий городской районный суд не стал штрафовать президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Андрей Мисинкевич уточнил, что президент страны пользуется правом неприкосновенности на весь период исполнения полномочий, поэтому он не может быть привлечен к административной ответственности.

3 июня украинский лидер нарушил режим самоизоляции и посетил кафе в Хмельницком, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом размещение гостей в заведениях было разрешено лишь на летних площадках.

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