Проект общенационального плана восстановления экономики направлен Путину

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»
Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Отмечается, что документ доработан по результатам совещаний с президентом, встреч с предпринимателями и экспертами.
В проект документа вошли меры, предложенные Советом Федерации, Государственной Думой, Общественной палатой и другими ведомствами.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству было необходимо предоставить план к 1 июня.
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