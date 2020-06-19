Проект общенационального плана восстановления экономики направлен Путину

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что документ доработан по результатам совещаний с президентом, встреч с предпринимателями и экспертами.

В проект документа вошли меры, предложенные Советом Федерации, Государственной Думой, Общественной палатой и другими ведомствами.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству было необходимо предоставить план к 1 июня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин поручил доработать нацплан по восстановлению экономики

— Мишустин заявил о готовности нацплана по восстановлению экономики

— Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики

Источник