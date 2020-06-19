Прокурор Татарстана Илдус Нафиков едет в Челны лично проверять ситуацию в больницах

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в понедельник, 22 июня, приедет в Набережные Челны. Глава надзорного ведомства намерен лично ознакомиться с ситуацией в сфере здравоохранения, в том числе с соблюдением прав граждан на получение медицинской помощи и с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты, сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Нафиков проведет личный прием граждан в здании администрации Челнов на проспекте Хасана Туфана, 23. Отдельно прокурор РТ совместно с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым примет медработников.

Илдус Нафиков, фото «БИЗНЕС Online»

Прием медиков по вопросам соблюдения их прав состоится с 10 до 11 часов, прием граждан продлится с 14 до 16 часов. Предварительная запись по телефонам 8 (8552) 52-31-82 и 8 (905) 373-44-10.

Ранее Нафиков поручал прокурору Челнов Дмитрию Ерпелеву навести порядок в медучреждениях. В соцсетях и СМИ публикуется много сообщений о неблагополучной ситуации в челнинских больницах. Накануне следком возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины-инвалида в инфекционной больнице Челнов.