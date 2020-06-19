Мишустин утвердил скидки на билеты в купе двухэтажных поездов для подростков

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РИА «Новости»

Правительство России утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Речь идет о вагонах с четырехместными купе.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что скидки будут предоставляться школьникам и воспитанникам общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

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