Исследование: Каким СМИ турки доверяют больше всего

Около 77% участников опроса заявили, что доверяют Fox TV, тогда как в отношении NTV этот показатель составил 74%, а для A Haber — 56%.

Что касается газет, критические СМИ такие как Sözcü (73%) и Cumhuriyet (73%) являются источниками, заслужившими наибольшее доверие, в то время как проправительственная газета Sabah (59%) оказалась в нижней части списка. Помимо Sabah, в Турции наименьшим доверием пользуются следующие СМИ OdaTV (61%), Show TV (63%), Milliyet и Hürriyet (64%).

Вместе с тем в соответствии с опросом, не смотря на то что проправительственным СМИ в Турции доверяют меньше, их всё равно регулярно читают и смотрят.

Отметим, что RISJ в период с января по февраль провёл опрос в 40 странах с участием около 2 тыс. взрослых, подготовив на основании полученных данных годовой отчёт.

В ходе исследования 65% турок заявили, что доверяют государственному агентству Анадолу, в то время как 27% относятся к его сообщениям скептически. По словам RIJS, в Турции участники опроса, как правило, чаще являлись городскими жителями.

«Несмотря на то, что онлайн-новости широко используются в городской местности, по всей Турции телевидение остаётся самым важным источником новостей. По международным стандартам, печатные газеты также продолжают пользоваться популярностью, хотя их использование сокращается. Смартфоны теперь являются самым важным устройством для доступа к новостям в Интернете», — говорится в отчёте.

Турция лидирует в мире по просмотру видео, так как 95% участников опроса заявили, что еженедельно просматривают видеоновости. Далее после Турции следует Кения (93%), Филиппины (89%) и Гонконг (89%). Согласно отчёту, только около половины этой доли еженедельно получают доступ к видео новостям онлайн в странах Северной Европы, таких как Германия (43%), Дания (41%) и Великобритания (39%).