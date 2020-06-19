Человек-оркестр. 10 историй из жизни «отца алтайской демократии» и известного общественника

Общественника Константина Емешина иронично называют отцом алтайской демократии и человеком, который разбирается во всем — от ЖКХ до коневодства. На иронию и шутки он не обижается, продолжает раздавать комментарии СМИ, активно ведет свою ленту в соцсетях и никогда не унывает. 19 июня ему исполнилось 75 лет, с чем мы его и поздравляем. Кто он такой и почему запоминается всем, кто с ним встречался?
Константин Емешин.
Facebook К. Емешина
Человек-оркестр
Если вы в кроссворде встретите вопрос: самый известный алтайский политолог (из шести букв), смело заполняйте клеточки — это Емешин. Сам он себя политологом никогда не называет, но и не возражает, когда так его именуют другие.
А почему бы, собственно, и нет? Он ведь создал и долго возглавлял «Школу реальной политики». Он ходит на все сессии АКЗС, круто разбирается в бюджете и лучше всех общественников знает про аппаратные интриги в коридорах власти.
Еще его называют политиком. И это тоже верно: с конца 1980-х он был участником всех громких политических диспутов. А в 1990-м даже стал депутатом краевого совета и вершил там великие дела. «Тогда еще депутаты — это была власть», — вспоминает он.
Он вместе с единомышленниками создавал на Алтае отделения партий «Демократический выбор России» и «Союз правых сил» и был в числе их лидеров.
А еще он председатель барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53». Много лет назад он с азартом включился в эту работу, что не удивительно: ведь жизнь ТСЖ — это самая что ни на есть демократия. Только низовая. А Емешин по убеждениям — демократ.
А вот по образованию он медик — занимался информатизацией в медицине и реформами.
Константин Емешин.
Facebook К. Емешина
Слава
«Чем знаменит этот ваш Емешин»? — спросите вы. Да чем он только не знаменит. В начале 1990-х его называли «одним из основных дестабилизаторов общественных процессов». Какое-то время он даже боялся ареста.
23 августа 1991 года, после знаменитого путча, он вместе с другим краевым депутатом Алексеем Сарычевым водрузил над администрацией края трехцветный флаг вместо красного союзного.
А в конце 1990-х в ответ на его листовку губернатор Александр Суриков, политик Александр Назарчук и другие VIP-персоны подали иск в суд. Что за листовка? Рассказываем.
Константин Емешин (слева) и Александр Назарчук.
Facebook К. Емешина
В 1996 году Суриков выиграл выборы. Емешин опубликовал вместе с коллегами-демократами заметку, озаглавленную «Герои капиталистического труда». В ней расписал, каких блестящих личных успехов достигли эти люди, включая Сурикова и Назарчука, осваивая рыночную экономику.
«Герои» суд выиграли. Но не победили. Суд потребовав опубликовать в «Алтайской правде» опровержение, что Емешин сделал с радостью. В опровержении он повторил все, что написал в листовке, приписав лишь одну новую фразу: «Это не соответствует действительности». Получилось, что его листовка (пусть с припиской) легла на стол многочисленным начальникам.
С 1994 года он больше не избирался депутатом. Но за советом или помощью к нему до сих пор идут люди.
Константин Емешин.
Facebook К. Емешина
Громкие заявления
Константин Николаевич не боится делать громкие заявления. Он много лет выпускал газету «Новая жизнь Алтая». И в ней разоблачал «Спрут Ба-ба» — слияние бизнеса некогда знаменитого Анатолия Банных и городской власти.
Партию «Союз правых сил», к которой причастен, он назвал «Союзом правых со спецслужбами». А «Единую Россию» — партией авторитарной коррумпированной бюрократии.
А когда силовики завели уголовное дело на вице-мэра Александра Алексеенко за взятки, Емешин публично заявил, что готов за него поручиться, так как Алексеенко — большой профессионал. Хотя чиновник потом признал свою вину.
Губернаторы
Емешина знали все алтайские губернаторы. Ну, а он знал их. Критиковал он тоже всех, кроме, наверное, народного губернатора Михаила Евдокимова, с которым сотрудничал.
Константин Емешин с Виталием Кирьяновым.
Facebook К. Емешина
В 2005 году Евдокимов пригласил Емешина в команду. Он пришел и создал в правительстве аналитическое управление. Руководил он им всего несколько месяцев. Но до сих пор считает эту работу чуть ли не главным событием в системе госуправления региона.
Губернаторы его критику терпят, но иногда с трудом. Как-то Карлин, будучи в большом раздражении, отчитал Емешина за не чищенные ботинки, в которых тот заявился в здание правительства. Емешин воспринял это с юмором.
Вообще же, Емешин умудряется сохранять добрые отношения с большим количеством чиновников.
Константин Емешин, Виктор Синолиц («Алтайская правда») и Алексей Сарычев.
Facebook К. Емешина
Скандалы
В скандалах Емешин себя чувствует, как рыба в воде. Возможно, потому, что в такие моменты можно лучше всего донести до нужных людей свою позицию.
Вспоминается один — довольно громкий. В 2000-х годах Константин Николаевич работал исполнительным секретарем Общественной палаты края. И часть ее членов однажды возмутились тем, что он делает заявления от имени всей палаты.
Губернатору тогда очень не нравились звонкие политические высказывания некоторых членов палаты. А отдельным ее членам не нравилось не нравиться губернатору.
Возмущенные общественники даже опубликовали на сайте палаты письмо со словами: «Выражаю свой протест против политических интриг Емешина». Общественник тогда тоже возмутился и сказал, что это поклеп и он подаст в суд на автора. Но потом этот скандал как-то рассосался.
Константин Емешин на митинге КПРФ против повышения пенсионного возраста.
Facebook К. Емешина
Ученики
У Емешина масса учеников, он встречает их везде — он ведь преподавал и в мединституте, и в созданной им самим «Школе реальной политики».
Но самая знаменитая его ученица, пожалуй, Мария Бутина, отсидевшая в американской тюрьме по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Бутина получила мировую известность, а Емешин давал интервью о ней корреспондентам всей страны, а то и мира.
При Емешине Бутина работала в Общественной палате — он был ее наставником. Кроме того, будучи студентом-политологом АлтГУ, девушка поучилась и в его «Школе реальной политики» и даже стала ее координатором.
Константин Емешин и Мария Бутина.
Facebook К. Емешина
Смешное
Однажды журналисты «Свободного курса» побывали на даче у Константина Николаевича и написали об этом душевную статью. А на первой полосе сделали анонс и указали страницу.
Затем при верстке случилась путаница. И когда читатель открывал именно эту страницу, на ней было фото и история не огорода Емешина, а ослепительной барнаульской красавицы, которая разгуливает по подиумам Парижа.
Но Емешин на эту путаницу совсем не обиделся, а только посмеялся. Вот бы все спикеры такими были.
Константин Емешин с журналистками.
Facebook К. Емешина
Корни
Дед Емешина перебралсяна Алтай из Вятской губернии, работал конюхом в Бобровском леспромхозе. Семья деда — это были кержаки, ортодоксальные старообрядцы, уклад жизни которых славится особой строгостью.
В доме деда, на улице Приречной, Емешин и вырос.
Известно, что его мама была бухгалтером. Он утверждал, что она стала первым сотрудником Барнаульского медицинского института — принимала помещение на пр. Ленина, 40.
Внешность
Женской части общественности безумно нравится знаменитая емешинская широкополая шляпа и его пестрые рубашки.
Константин Емешин.
Facebook К. Емешина
Главный человек
А главный человек в жизни Константина Емешина — это его супруга Вера Георгиевна, которую он всегда называет Верочкой. Похоже, в их семье глава — она.
Они расписались в июне 1966 года, через два дня приехали в Егорьевку, где два месяца работали хирургами и заработали на свадьбу. Сыграли свадьбу 6 августа. И всю жизнь прожили вместе — больше 50 лет!
Иногда кажется, что все, что делает Константин Николаевич в жизни — это для того, чтобы понравиться любимой жене. «Мы много говорим, радуемся и обнаруживаем вокруг много смешного», — написал он однажды в своем блоге в ЖЖ.
Константин и Вера Емешины.
Facebook К. Емешина
Феномен
Константин Емешин — это такое особое алтайское явление. Приходят губернаторы, уходят губернаторы, их забывают — а Емешин при любом главе умудряется оставаться в гуще событий.
Он дает советы старшим по дому и председателям ТСЖ, как поступить. Рассказывает студентам, что такое политика в жизни, а не на бумаге, готов дать ценные консультации любому губернатору. На одной конференции он потряс собравшихся, затронув тему коневодства.
Один из коллег по политической жизни 1990-х дал ему недавно такую характеристику: «Неравнодушен к чужим неприятностям». А другой написал: «Вы — легенда политического реализма, «ходячая энциклопедия».
Нынешний губернатор Виктор Томенко наградил Константина Емешина медалью «За заслуги перед обществом». А его друзья и знакомые организовали в его честь целую конференцию.
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