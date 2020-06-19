На Алтае медики районной больницы получили средства защиты только после вмешательства прокуратуры

Сотрудникам БУЗ РА «Онгудайская районная больница» выдали средства защиты только после вмешательства республиканской прокуратуры и Роспотребнадзора. На сайте надзорного ведомства не указывается, как долго медики находились в опасности из-за бездействия руководства медучреждения.

Информация о нарушении законодательства в период распространения новой коронавирусной инфекции в БУЗ РА «Онгудайская районная больница» поступила в прокуратуру из республиканского Управления Роспотребнадзора. По данному факту была проведена проверка, в ходе которой был установлен факт нарушений, допущенных администрацией медучреждения. Они были выражены в ненадлежащем учете и контроле за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.

В адрес руководителя медицинского учреждения было внесено представление, которое уже было рассмотрено. В настоящее время нарушения устранены, средства индивидуальной защиты выданы, а необходимые учетные документы заполнены.

Отметим, что на фоне этого оперштаб Республики Алтай сообщает о все новых случаях заражения, которых с каждым днем выявляется все больше. Например, за 18 июня было выявлено 60 инфицированных – рекордная цифра для республики. За все время было подтверждено 396 случаев заражения. При этом в Онгудайском районе зафиксировано 13 больных COVID-19. Информации о случаях гибели среди инфицированных нет.