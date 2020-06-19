ВВС России поднимали в воздух истребители для перехвата бомбардировщиков США

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Антон Денисов/РИА «Новости»

ВВС России поднимали в воздух истребители для того, чтобы перехватить американские бомбардировщики В-52Н над нейтральными водами Охотского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Там отметили, что границу России бомбардировщики Соединенных Штатов не нарушали.

Уточняется, что для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Минобороны фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ.

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