Премьер Японии не будет присутствовать на параде Победы в Москве

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи, 26 мая 2018 года

Алексей Дружинин/РИА Новости

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, передает ТАСС со ссылкой на советника департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

«С учетом ситуации с коронавирусом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии», — сообщил Уяма.

Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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