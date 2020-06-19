Бывшего спонсора команды «КАМАЗ-мастер» обвиняют в хищении 600 млн рублей

Экс-спонсор команды «КАМАЗ-мастер», бывший собственник банка «Мастер-Капитал» Феликс Бажанов стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях, узнал «Коммерсантъ».

По сведениям издания, экс-банкиру инкриминируются два эпизода вывода средств из «Мастер-Капитала» на сумму более 600 млн рублей. Общая задолженность банка перед кредиторами после краха в начале 2018 года превысила 2,5 млрд рублей.

Бывший бенефициар банка «Мастер-Капитал» давно живет за границей. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте, для чего Бажанова предварительно объявят в международный розыск.

Бажанова подозревают в выводе 600 млн рублей из своего банка под видом выдачи кредитов коммерческим фирмам, которые не вели никакой хозяйственной деятельности. По некоторым данным, среди проектов Бажанова, куда уходили деньги кредиторов, была и спонсорская помощь команде «КАМАЗ-мастер», пишет «Ъ».