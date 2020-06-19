Астрологи рассказали о солнечном затмении в июне 2020 года

Астрологи сообщили, что 21 июня состоится очередное солнечное затмение. Оно выпадает на новую Луну и по дате совпадает с днем летнего солнцестояния. Затмение может нести в себе опасность для людей, поэтому всем лучше проявить осмотрительность в поступках.

Время солнечного затмения 21 июня 202021 июня 2020 года в некоторых регионах России будет видно кольцеобразное солнечное затмение. Его максимальная фаза наступит в 09:40 по московскому времени, сообщили в Московском планетарии.

Что не стоит делать в день солнечного затмения

Как правило, люди отмечают в такие дни повышенную трудоспособность. Появляется жажда творения и воплощения в жизнь всевозможных идей. Главное не перетруждать себя в физическом и эмоциональном плане, поскольку в этот период оказывается негативное влияние на здоровье человека.

Можно заниматься практически любой работой и делом, но главное не перетруждаться.

Следует избегать конфликтов, ссор. Это неподходящий момент, чтобы выяснять между собой отношения, испытывать стресс и реагировать на проявление чьей-то грубости и агрессии. Ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации.

Семейные пары, у которых не очень крепкие отношения, могут почувствовать отдаление друг от друга и взаимную неприязнь. Нередко в эти моменты рушатся семьи. Лучше остерегаться необдуманных решений, чтобы не навредить себе и окружающим.

Если есть необходимость обратиться к начальству за поднятием оклада или по поводу продвижения по карьерной лестнице, то лучше разговоры на такие темы отложить на более благоприятный период.