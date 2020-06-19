«Никто так и не смог заблокировать Telegram»: мессенджер разрешили использовать в России

Эксперты расходятся во мнении – передал ли Павел Дуров силовикам ключи шифрования

Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram на территории России. В ведомстве уточнили, что это произошло после согласования с Генеральной прокуратурой.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — говорится в распространенном сообщении. Также в Роскомнадзоре отметили, что готовы сотрудничать со всеми работающими на территории страны интернет-компаниями, которые помогут пресечь распространение террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

На этой неделе депутаты от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Государственную думу законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram. При этом член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в начале месяца назвал мессенджер Telegram не заблокированным в России.

Заблокировать Telegram в России так и не смогли

Скорее всего, власти просто сдались, предположил в разговоре с «Блокнотом» директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков.

«Во-первых, никто так и не смог заблокировать Telegram в России. Во-вторых, многие госорганы стали использовать мессенджер официально. Поэтому уже было смешно что-то там запрещать, фактически Telegram «узаконили». Что касается спецслужб, постоянные деаноны показывают, что раскрыть информацию о владельцах (а стало быть и переписку) не сложно, даже если официально мессенджер и не цензурируется спецслужбами», — пояснил Гращенков.

Политолог Илья Гращенков говорит, что Telegram в России фактически «узаконили»

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов полагает, что Роскомнадзор «пытается сохранить лицо». «Не думаю, что дело тут в сотрудничестве Дурова со спецслужбами. Просто блокировка мессенджера не удалась, поэтому надо найти красивый выход из положения», — заявил он «Блокноту».

Павел Дуров — бизнесмен, а не борец с режимом, указал в беседе с «Блокнотом» руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко.

«В политике конфиденциальности Telegram с августа 2018 года есть пункт о возможности передачи сведений спецслужбам по решению суда. Так что говорить о безусловном отказе от сотрудничества не приходится. Да, вероятно, возможности читать переписки всех пользователей в режиме онлайн у российских спецслужб нет. Для чтения требуется решение суда. Но получить судебный приказ или решение следкому, ФСБ, ФСО и другим госорганам проблемы не составляет», — пояснил Лобойко.

Он подчеркнул, что «полная анонимность» в сети — это миф. «Если нужна максимальная конфиденциальность, то заботиться об этом надо самостоятельно.

Напомним, Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью сотрудники спецслужб могли бы получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Позднее сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября прошлого года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.