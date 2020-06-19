Молодые турки скептически относятся к планам правительства Турции ослабить ограничения в связи с COVID-19

Лишь 29% опрошенных в возрастной группе от 18 до 25 лет заявили, что одобряют это решение, тогда как в целом поддержка действий властей составила 41%, отмечает Turkish Minute. В соответствии с опросом, наиболее положительно план нормализации восприняли в возрастной группе от 46 до 55 лет.

В то время как по официальным данным, в начале июня число случаев COVID-19 в Турции достигло самого низкого уровня, количество заразившихся выросло, поскольку правительство сняло ограничения на поездки и работу предприятий.

С другой стороны, на данный момент экономика впервые оказалась наиболее важной проблемой страны с начала распространения COVID-19 в марте, отмечает Ipsos. В общей сложности 43% участников опроса назвали экономику своей главной заботой, в то время как число тех, кто считает, что ей COVID-19, — упало до 39%.

Тем не менее, восемь из десяти участников согласились, что вспышка представляет серьёзную угрозу для экономики Турции, а также для их личных финансов.