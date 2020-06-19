Большинство жителей Новосибирска не соблюдают масочный режим

Только 30 % жителей Новосибирска строго соблюдают масочный режим; городская мэрия провела опрос среди местных жителей.

Мэрия провела опрос среди местных жителей «COVID в городе: как держатся новосибирцы?». Оказалось, что 41 % опрошенных соблюдают масочный режим частично, 23 % – игнорируют, и только 5 % носят перчатки. В опросе приняли участие 3,6 тысячи новосибирцев.

Также выяснилось, что большинство из опрошенных носят маски не ради их защитных свойств, а чтобы избежать штрафов и конфликтов с контролёрами – 37 % и 35 %, соответственно.

Большинство (69 %) назвали мытьё рук самой эффективной мерой защиты от инфекции, соблюдение дистанции – 52 %, запрет проведения массовых мероприятий – 48 %.

Карантин в Новосибирске, последние новостиВ Новосибирской области продолжаются штрафы для жителей региона из-за режима самоизоляции. После введения на территории области обязательного масочного режима горожан наказывают из-за его нарушения. Ранее новосибирцев могли оштрафовать за прогулку или выход из дома без крайней необходимости. Сейчас же жителей города наказывают за появление в общественном месте без защитной маски.

На нарушителей масочного режима составляют протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Санкция данной статьи предусматривает наказание для физических лиц от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Таким образом получается, что в случае, если гражданин появится в магазине без маски, то оштрафовать могут не только его. Наказание ожидает и предприятие, которое допустило подобное нарушение. В данном случае компания может заплатить до 300 тысяч рублей штрафа. То же самое касается и общественного транспорта – ответственность за пассажиров без масок ложится и на перевозчика.

На сегодняшний день можно говорить о том, что режим самоизоляции и карантин действуют в Новосибирской области до 30 июня 2020 года.