Ольга Зарубина назвала причину смерти Юлии Норкиной

Певица Ольга Зарубина вспомнила о единственной в жизни встрече с покойной Юлией Норкиной, назвав возможную версию смерти журналистки. Она оказалась совершенно неожиданной, так как радикально отличается от неофициальной версии.

Причина смерти Юлии НоркинойСупруга известного телеведущего Андрея Норкина могла иметь серьезные проблемы со здоровьем, которые в дальнейшем повлекли смерть. Соответствующее мнение в разговоре с изданием «Собеседник» озвучила заслуженная артистка РСФСР Ольга Зарубина. Певица вспомнила, как Норкина в 2014 году жестко раскритиковала ее в студии программы «Пусть говорят».

«Мне была совершенно удивительна ее реакция. Я прямо обалдела, была шокирована до глубины души. Растерялась, не знала, как реагировать», — призналась Зарубина.

61-летняя певица акцентировала внимание на том, что внешность Норкиной была вовсе не самой привлекательной. Зарубина не исключила, что это являлось следствием алкогольной зависимости журналистки.Актер Станислав Садальский вступился за телеведущего Андрея Норкина, которого обвиняют в измене умершей жене.

Он очень близко общался со звездным семейством. Садальский сказал, что Норкин души не чаял в своей супруге, между ними была настоящая любовь. Актер назвал телеведущего «абсолютным рабом» Юлии Норкиной. Он вспомнил, как однажды радиоведущая опоздала на телесъемку. Супруг вступился за нее и не позволил никому обидеть. Садальский сказал, что такое «надо было видеть».

Актер признался, что не вникает в сплетни, распространяемые средствами массовой информации. Он отметил — между супругами была любовь и это «все, что нужно знать».

Норкина скончалась на 53-м году жизни. Причиной смерти, по неофициальным данным, стал инфаркт. Журналистку похоронили на кладбище в подмосковном Пушкине.