Семья погибшего в ДТП отказалась от помощи Ефремова

Вдова и брат Сергея Захарова — водителя машины, в которую врезался пьяный актер Михаил Ефремов, настаивают на справедливом суде. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.«В связи с непрекращающимися спекуляциями на тему якобы согласия семьи Сергея Захарова принять денежную компенсацию от Михаила Ефремова я сегодня вновь обратился к вдове покойного и его брату с уточнением их решения по данному вопросу», — поведал он.Добровинский отметил, что Маргарита и Валерий Захаровы не поменяли своего решения: «компенсация не нужна, нужен исключительно справедливый суд».Цискаридзе вступился за ЕфремоваТанцор Николай Цискаридзе высказался по поводу смертельной аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов. Артист балета отметил, что полностью разделяет «праведный гнев» родственников погибшего Сергея Захарова, однако необходимо прекратить «пляски на костях», поскольку судьбу Ефремова должен решить суд. Соответствующее мнение Цискаридзе высказал в своем Instagram-аккаунте.Он отметил, что не является близким другом актера, однако он хорошо знал мать Ефремова, Аллу Покровскую.«Как человек, который сам прошел страшную необоснованную травлю, знаю не понаслышке, как страшно, когда дома боишься подойти к любому электрическому прибору и услышать свое имя, потоки грязи», — прокомментировал Цискаридзе.Артист высказал слова соболезнования родственником Сергея Захарова, однако отметил, что больше не может видеть, как «оступившегося» Ефремова доводят до нехороших решений.«Виновный будет отвечать перед законом и не по одной уголовной статье. Не надо усугублять итак его тяжелое положение», — пояснил танцор.

В уголовном деле может появиться новый пострадавший

В процессе по автомобильной аварии в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которой погиб курьер из Рязани Сергей Захаров, единственной потерпевшей может стать только официальная жена погибшего, с которой он не проживал совместно последние 22 года. Об этом сообщает севастопольское бюро ForPost в четверг, 18 июня, со ссылкой на интервью родственников погибшего «Московскому комсомольцу».Из материалов дела известно, что у погибшего в резонансном ДТП Сергея Захарова была официальная супруга Маргарита, с которой вместе он не проживал, и гражданская жена — Ирина Стерхова.Сразу после произошедшей трагедии Ирина заявила, что не верит в случайности аварии и ждёт для Ефремова самого сурового наказания, отказываясь идти на мировую. Представители интересов актёра не нашли общего языка в вопросе компенсаций и с другими родственниками Захарова. После этого адвокат фигуранта «пьяного» ДТП постарался свалить часть вины на родню жертвы и заявил, что они просто желают получить больше денег, чем им предлагают на данный момент.Позднее потерпевшим в результате смертельной автомобильной аварии постановили считать родного брата погибшего курьера — Валерия Захарова. Маргарита также подтверждала, что в процессе потерпевшей стороной булет выступать брат Валерий. Она не ответила на вопрос, почему не хотела представлять сторону супруга сама или доверить это сыновьям.На сегодня в процессе случился еще один поворот. Официальная супруга погибшего Маргарита Захарова намерена в будущую пятницу, 19 июня, обратиться в Следственный комитет, чтобы утвердить себя в статусе потерпевшей. СМИ узнали об этом о знакомых семьи несчастного Сергея.