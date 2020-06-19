Названа причина смерти Михаила Игнатьева

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности, ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Раиса Конашкова.Заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова сообщила, что Игнатьев «неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии».«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов», – сообщила Конашкова.

«Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», – добавила замглавврача медцентра, уточнив, что в последний раз пациент попал в центр в мае.«Ради спасения жизни пациента применялись лучшие мировые препараты и методы, включая оказание высокотехнологичной помощи», – заверила Конашкова. «Однако больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», – заключила заместитель главврача медицинского исследовательского центра.Михаилу Игнатьеву было 58 лет, управлял республикой 10 лет. В январе этого года Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия. Это произошло после двух скандалов. 18 января во время поздравления с Днем печати Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Через несколько дней он извинился за свои слова и заявил, что его фразы переиначили.