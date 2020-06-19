Скончался бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице с подтвержденным коронавирусом, сообщает «Интерфакс». На момент смерти Игнатьеву было 58 лет. О его госпитализации стало известно еще 27 мая, однако тогда о наличии COVID-19 не уточнялось. Экс-чиновник проходил лечение в одном из медицинских центров Санкт-Петербурга.

Причина смерти Михаила ИгнатьеваУ бывшего руководителя региона был высокий процент поражения легких, хронические заболевания. Он находился в реанимации на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Согласно имеющимся на сегодня данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. При этом у него был подтвержден коронавирус, незадолго до смерти он впал в кому.

Игнатьев возглавлял регион 10 лет – с 2010 по 2020 годы. В январе 2020 года Владимир Путин уволил главу Чувашии после шутки на вручении новых автомобилей сотрудникам МЧС. Тогда он заставил одного из спасателей попрыгать за ключами от машины.

Позднее Игнатьев подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить данное решение. В качестве ответчика тогда был указан президент Российской Федерации. Отмечалось, что суд России принял исковое требование экс-главы Чувашии по его досрочной отставке президентом, за исключением той части, где содержится требование дополнительных соцгарантий из-за потери трудоспособности. Заседание было назначено на 30 июня.

Игнатьев стал первым главой региона в России с начала 90-х годов, обжаловавшим свое увольнение через суд. До него это сделали бывший губернатор Липецкой области Геннадий Купцов в 1992 году и бывший губернатор Брянской области Юрий Лодкин в 1993.