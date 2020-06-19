Что нас ждет 19 июня: главное за три минуты

Главные события:
- Владимиру Путину представят план правительства по восстановлению экономики
- В Казани пройдут масштабные рейды ГИБДД
- В России возобновятся матчи чемпионата страны по футболу
- Пекин приостанавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая из-за новой вспышки коронавируса
- Владимир Зеленский и его дети сдадут очередные ПЦР-тесты после заражения жены президента Украины коронавирусом
- Арбитражный суд рассмотрит иск минобороны России, требующего взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации около 49,7 млрд руб
Не забудьте поздравить:
- Наталья Гречанникова, заместитель министра образования и науки
- Леонид Якунин, депутат Госсовета РТ, председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам
- Михаил Зотов, руководитель компании Stealth Region
- Александр Гусев, председатель Федерации футбола РТ
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