Что нас ждет 19 июня: главное за три минуты

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Что нас ждет 19 июня: главное за три минуты

Главные события:

  • Владимиру Путину представят план правительства по восстановлению экономики
  • В Казани пройдут масштабные рейды ГИБДД
  • В России возобновятся матчи чемпионата страны по футболу
  • Пекин приостанавливает все пассажирские перевозки с другими регионами Китая из-за новой вспышки коронавируса
  • Владимир Зеленский и его дети сдадут очередные ПЦР-тесты после заражения жены президента Украины коронавирусом
  • Арбитражный суд рассмотрит иск минобороны России, требующего взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации около 49,7 млрд руб

Не забудьте поздравить:

  • Наталья Гречанникова, заместитель министра образования и науки
  • Леонид Якунин, депутат Госсовета РТ, председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам
  • Михаил Зотов, руководитель компании Stealth Region
  • Александр Гусев, председатель Федерации футбола РТ

еще больше именинников

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