Жители Москвы гадают: что этот раритет делает на Параде?

Странные автомобили «засекли» на Тверской улице столицы, которые везли на Красную площадь, где проходила генеральная репетиция.

Необычные автомобили белоснежно белого цвета везли по Тверской улице Москвы. Автомобили «ехали» в колонне с военной техникой на Красную площадь, где проходила генеральная репетиция Парада Победы. Они привлекли внимание прохожих. Люди стали гадать: что этот раритет делает на Параде? Журналист РИА Новости Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, разместивший ролик на своей странице в Twitter, тоже задался этим вопросом. «Вот эта тачка!», «Ну, вообще, спереди и сзади это »победа«. Только вот центральная часть полностью переделана», комментировали пользователи. И как всегда нашлись шутники, которые предположили, что это подарки для гостей.

Напомним, из-за коронавируса Парад, посвященный 75-летию Великой Победы был перенесен. Власти решили ради безопасности и здоровья россиян провести его, как только это будет возможно без последствий для здоровья. Президент России Владимир Путин принял решение провести Парад Победы 24 июня. Также глава государства предложил провести марш Бессмертного полка 26 июля.