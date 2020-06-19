Глава подразделения по борьбе с терроризмом, раненный во время путча, стал главным советником Эрдогана

Аслан был взят в заложники заговорщиками, а 16 июля его обнаружили с ранением в голову, напоминает агентство Анадолу. Он провел пять месяцев в реанимации и перенес пять операций. Его история восстановления превратила начальника полиции в героя для многих турок, и Эрдоган несколько раз посещал его во время лечения.

Отметим, что неудавшаяся попытка мятежа в июле 2016 года привела к гибели 251 человека и ранению почти 2 тыс. 200. Правительство обвиняет движение Фетхуллаха Гюлена, тайную религиозную группу, в организации путча. Движение, которое ранее было связано с Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана категорически отрицает какую-либо причастность к перевороту.