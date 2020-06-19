В России предложили несколько вариантов амнистии

Членами СПЧ (Совета по правам человека) было создано предложение, которое они направили на рассмотрение законодателей. Данный документ касался амнистии ко дню Парада Победы, который в 2020 году был перенесен из-за коронавируса на 24 июня.

Амнистия в 2020 году, последние новостиВ СПЧ предложили освободить места в тюрьмах и колониях. Предлагалось освободить некоторых преступников, простить нелегальных мигрантов, а также подвергнуть пересмотру те дела, которые были возбуждены против предпринимателей.

Вот что предложили члены СПЧ:

учитывая высокую вероятность второй волны COVID-19, разгрузить места лишения свободы, где много людей содержится в сложных условиях, из-за чего заболевание может быстро распространиться по тюрьме или колонии;

легализовать нелегальных мигрантов и взять их под медицинский контроль, чтобы те не спровоцировали новую вспышку заражения коронавирусом.

Учитывая то, что вторая волна заражения «китайским гриппом» может наступить, требуется следующая форма проявления милосердия:

ускорение мероприятий по УДО для тех заключенных, которые скоро отбудут присужденный им срок;

пересмотр критериев УДО;

повышение числа мер пресечения, не связанных с отбыванием наказания;

освобождение тех, кто осужден за мелкие преступления;

смягчение многим заключенным наказание;

освобождение тех, для кого срок УДО уже подошел.

Какие еще могут быть амнистии в 2020 году?

СПЧ предложил провести миграционную амнистию для тех иностранных граждан, которые находятся на территории РФ нелегально либо полулегально. Члены Совета по правам человека считают, что, если те не натворили ничего серьезного, то их следует простить. Когда иностранцы прибывают в Россию, закон предписывает им прохождение многих и долгих бюрократических процедур, связанных с легализацией. Неудивительно, что многие гастарбайтеры предпочитают оставаться в стране нелегально.

Если же мигранты выйдут из тени, и каждый из них зарегистрируется, то они смогут в России нормально работать, а казна станет пополняться взимаемыми с них налогами. Де-юре в России живет и работает всего лишь 2,5 миллиона таких людей из-за границы, а вот де-факто — гораздо больше: до 12 миллионов человек.

Еще было предложение освободить иностранных граждан из лагерей временного размещения, ибо условия пребывания там аналогичны тюремным. Мигрантам следует позволить легально работать, а не высылать на родину, едва они сделают малейшую провинность.

Вместе с эти президент РФ Владимир Путин не раз принимал обращения предпринимательских обществ, просивших провести для бизнесменов специальную амнистию.