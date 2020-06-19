Скончался бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице с подтвержденным коронавирусом, сообщает «Интерфакс». На момент смерти Игнатьеву было 58 лет. О его госпитализации стало известно еще 27 мая, однако тогда о наличии COVID-19 не уточнялось. Экс-чиновник проходил лечение в одном из медицинских центров Санкт-Петербурга.Причина смерти Михаила ИгнатьеваУ бывшего руководителя региона был высокий процент поражения легких, хронические заболевания. Он находился в реанимации на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Согласно имеющимся на сегодня данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. При этом у него был подтвержден коронавирус, незадолго до смерти он впал в кому.Игнатьев возглавлял регион 10 лет – с 2010 по 2020 годы. В январе 2020 года Владимир Путин уволил главу Чувашии после шутки на вручении новых автомобилей сотрудникам МЧС. Тогда он заставил одного из спасателей попрыгать за ключами от машины.Позднее Игнатьев подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить данное решение. В качестве ответчика тогда был указан президент Российской Федерации. Отмечалось, что суд России принял исковое требование экс-главы Чувашии по его досрочной отставке президентом, за исключением той части, где содержится требование дополнительных соцгарантий из-за потери трудоспособности. Заседание было назначено на 30 июня.