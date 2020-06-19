Трамп считает Байдена на выборах слабее Клинтон

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Reuters

Президент США Дональд Трамп полагает, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в качестве оппонента на президентских выборах сильнее, чем бывший вице-президент Джозеф Байден. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Times.

Во время беседы политика попросили сравнить Байдена и Клинтон как соперников на выборах. Трамп ответил, что Байден слабее, но машина демократической партии «сильнее, потому что они в отчаянии».

Стоит отметить, что Байден в настоящее время опережает Трампа на 8,5% по популярности среди избирателей.

59-е выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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