Велокоманда Israel Start-Up Nation ведёт переговоры с Крисом Фрумом?

Репортажи бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, итальянского издания Tuttobici и британской газеты The Times сообщают, что четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, выступающий в команде Ineos, ведёт переговоры с израильской командой Мирового тура Israel Start-Up Nation, и что обсуждается трёхлетний контракт.

Согласно The Times, израильская команда предложила Крису Фруму предложили примерно 5 миллионов долларов за сезон.

Ни команда Ineos, ни команда Israel Start-Up Nation не комментируют появившиеся в прессе предположения.

Представитель команды Israel Start-Up Nation на вопрос VeloNews по поводу переговоров с Фрумом сказал: «Мы никогда не даём комментариев по поводу переговоров или интересов команды. Конечно, мы уважаем Криса Фрума как гонщика и как человека, его прошлые достижения говорят сами за себя».

Как сообщает Tuttobici, Сильван Адамс, канадский миллиардер, спонсирующий Israel Start-Up Nation, хочет, чтобы команда в ближайшем будущем покорила вершины мирового велоспорта.