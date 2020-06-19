Выходец из Татарстана официально назначен вице-премьером Дагестана

Выходец из Татарстана Инсаф Хайруллин официально назначен заместителя председателя правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Владимир Васильев.

«Сегодня, 15 июня, глава Республики Дагестан Владимир Васильев произвел новые кадровые назначения. Так, руководитель региона своим указом назначил заместителем председателя правительства РД Инсафа Рашитовича Хайруллина. Также Владимир Васильев своим указом назначил заместителем председателя правительства РД Халилова Анвара Арслановича, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой администрации региона в «Инстаграме».

Напомним, 3 марта Хайруллин был назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. Он будет курировать вопросы строительной сферы. Должность восьмого заместителя председателя правительства Дагестана была вакантна с ноября 2018 года. До назначения Хайруллина строительную сферу в кабмине Дагестана курировал вице-премьер Владимир Лемешко.

Хайруллин родился 11 февраля 1970 года в Казани. В разные годы работал заместителем министра экономики и промышленности РТ, первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства РТ. С 2018 года работал генеральным директором ООО «Декса-Казань». Кандидат экономических наук. Женат. Воспитывает двоих детей.