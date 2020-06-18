Украина планирует возобновить добычу нефти рядом с Крымом

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РИА «Новости»
Главный исполнительный директор «Нафтогаз.Украина» Отто Ватерландер заявил, что компания планирует возобновить добычу углеводородов в Черном море. Об этом сообщает Korrespondent.
«У нас есть амбиции перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы», — сказал он.
Ватерландер отметил, что после присоединения Крыма к России «Нафтогаз» прекратил добычу углеводородов.
На данный момент компания хочет возобновить разработку месторождения с привлечением инвесторов.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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