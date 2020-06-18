Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По результатам торгов 18 июня, эта марка впервые за историю наблюдений достигла отметки в 57,314 тыс. руб. за тонну.

Таким образом побит рекорд от 17 июня, тогда топливо поднялось до 56,75 тыс. руб. за тонну.

Марка АИ-92 подорожала на 2% и торговалась по 50,722 тыс. руб. за тонну.

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