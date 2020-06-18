Трамп опасается проигрыша на президентских выборах в 2020 году

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Patrick Semansky/AP
Президент США Дональд Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентский выборы в стране из-за голосования по почте, которое активно поддерживают демократы. В этом он признался в интервью газете The Washington Times.
По его мнению, голосование по почте является единственным вариантом, при котором он может проиграть выборы.
»[Демократы] обманывают, грабят и воруют, — утверждает Трамп.
Ранее Трамп уже неоднократно выступал против проведения голосования по почте. 59-е выборы президента США планируются на 3 ноября.
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