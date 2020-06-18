Самые интересные видео 18 июня

Репетиция парада, не самая правильная воспитательница и не в меру креативные школьницы — в сегодняшней подборке «Блокнота».

В Запорожье местные устроили самосуд над ворами. Они облили двух воров зеленкой с ног до головы и заставили ходить по городу с табличкой «Мы воруем у стариков».

В Калуге две креативные школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы и сняли это на видео. Теперь их творчество будет оценивать полиция.

В Тольятти женщина обматерила подростков, потому что они сели на «ее лавку». За ребят вступился мужчина, но собственница была настолько сурова и неприступна, что им все равно пришлось покинуть ее обитель.

— Ты мне мешаешь!

— Чем?

— Тем, что ты существуешь!

Пришел папа в детский сад проверить, чем занимаются дети, так как были подозрения. Зайдя он увидел удивительную картину.

Воспитательница спит, а дети играют рядом.

При этом в комнате разбросаны вещи, одна из девочек плачет. Родители провели беседу с воспитательницей, а по совместительству и директором садика: родители детей обнаружили ее спящей в пьяном виде в детской кроватке.

А в Москве прошла репетиция парада Победы к 24 июня. По такому поводу пробки достигли 9 баллов.