Барнаульскую семью будут судить организацию притона кодеиновых наркоманов

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении супругов, которые содержали наркопритон в Барнауле. Как сообщается на сайте надзорного органа, семья создавала все необходимые условия для употребления запрещенных веществ на основе кодеина.

По версии следствия, супружеская пара подыскивала зависимых людей, которые желали употребить наркотики, и предоставляла им для этого свою квартиру. Также в «пакет таких услуг» входила необходимая посуда, электрическая плита, вода и прочие принадлежности для изготовления и потребления веществ. Также супруги кустарным способом изготавливали наркотические средства из лекарств, которые содержат кодеин.

В результате было в отношении содержателей притона было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 232 УК РФ (содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Совершение данного преступления может караться лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Дело было передано в Индустриальный районный суд для дальнейшего разбирательства.