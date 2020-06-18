Вывоз мусора: все нюансы популярной услуги

Услуги по вывозу строительного и бытового хлама очень востребованы в Москве.

В них нуждаются не только частные лица, но и целый ряд предприятий, занятых в сфере строительства и промышленности. В каждом отдельном случае вывоз мусора осуществляется профессиональными организациями. Такие компании не только вывозят накопившиеся отходы с участков, но и устраняют их в соответствии со всеми необходимыми экологическими требованиями.

Какая техника используется для вывоза строительного мусора

Выполняя работы на объекте, специализированные компании применяют удобную погрузочную технику и собственные грузовые машины. Наиболее распространенным типом транспорта при перевозке мусора стали бункеровозы и мультилифты. К ним крепятся специальные контейнеры с грузоподъемностью от 3 до 13 тонн. Благодаря такой вместительности бункеров-накопителей мусороуборочные компании могут за один раз увезти с площадки весь крупногабаритный хлам.

Сами контейнеры представляют из себя большие емкости, выполненные из прочного металла. Их можно свободно устанавливать на транспорт и снимать в случае необходимости. При обращении в организацию «Группа Базис» вывоз мусора в Москве будет осуществлен в контейнерах грузоподъемностью до 12 тонн. В них можно увезти все типы строительного и бытового хлама.

Какие отходы устраняют специализированные компании

Мусороуборочные организации занимаются ликвидацией всех видов отходов:

строительного хлама;

частей подземных коммуникаций;

твердых бытовых отходов;

садового хлама;

любой мебели и бытовой техники;

производственного хлама.

Перед тем как осуществить вывоз мусора, специализированные компании определяют его класс опасности, после чего подбирают подходящее транспортное средство для перевозки. В дальнейшем накопившиеся отходы погружаются специалистами в контейнеры. Крупногабаритный хлам при необходимости демонтируется на несколько мелких частей. Вслед за этим этапом отходы вывозятся на загородные полигоны. Здесь ненужный хлам утилизируется в соответствии с предписанными экологическими нормами.

Чем полезна услуга

Обращаясь в специализированные мусороуборочные компании, заказчики получают следующие преимущества:

быстро очищают участок от накопившихся отходов, ускоряя темпы строительства и других работ;

не допускают загрязнения почвы, воздушных масс и природных вод;

избегают проблем с природоохранными организациями;

исключают развитие бактерий на своем участке.

В Москве вывоз мусора недорого выполняют многие профессиональные организации. Приемлемые цены на услуги стали возможны благодаря высокой конкуренции, существующей в этой сфере между специализированными компаниями.