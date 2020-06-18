Путин про рост инфляции и безработицы в России

В разговоре с главой РФПИ Кириллом Дмитриевы Владимир Путин оценил состояние российской экономики и оценил рост инфляции и безработицы в стране.

По мнению президента России, несмотря на то обстоятельство, что уровень инфляции в России вырос в настоящее время, его удается удерживать в рамках ранее заявленных параметров. Что касается уровня безработицы в России, который также вырос, то по сравнению с другими странами, как отметил президент, данный показатель не является столь драматичным.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сейчас уровень безработицы в РФ соответствует началу 2016 года.

Как отмечают социологи, представляющие «Группу Белановского», ситуация, возникшая в России в результате пандемии коронавируса COVID-19, может привести к социально-политическим потрясениям в стране.

Так, последние исследования, в ходе которых в период с 27 марта по пятое апреля и с третьего по 11 мая было опрошено 4640 и 3177 человек соответственно, показали, что вера граждан РФ в способность властей, причем как федерального, так и регионального уровня, эффективно справляться с пандемией COVID-19, — постепенно падает. Хотя власти говорят о наступлении плато коронавирус в России.

Несмотря на то обстоятельство, что опасения заражения коронавирусом, равно как и опасения финансовых последствий периода самоизоляции, носящих ярко выраженный негативный характер, несколько снизились, общий уровень стресса у населения значительно вырос.

Немаловажное значение имеет тот факт, что тренд на усиление негативного отношения к власти, формирование которого началось в 2011 году и вновь возникло в 2018 году, в результате пандемии коронавируса был усилен. Причем гнев и раздражение людей, равно как и тревога, стали преобладающими эмоциями среди населения, в то время как государственная пропаганда практически перестала действовать.

Стоит отметить, что в качестве основного объекта негативных высказываний населения выступил непосредственно действующий президент Российской Федерации, причем в качестве основной претензии к нему выступает то обстоятельство, что Путин не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.

Напомним, что согласно ранее проведенному исследованию, инициатором которого выступила ВШЭ, примерно 23% граждан РФ считают пандемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц, причем о том, что опасность коронавируса сильно преувеличена, заявили 9,6%.