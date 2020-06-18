Ученые: длительное прямое попадание солнечного света на поверхность головы ухудшает двигательные и когнитивные функции

Сильная жара может нанести серьезный вред организму человека. Нормальная температура нашего организма составляет +37, и ему не очень нравится, когда эта температура сильно варьирует. Известно, что половина населения планеты живет в регионах с высокой температурой воздуха, которая влияет на качество жизни.

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Работа в жарких условиях и связанное с этим повышение температуры тела могут препятствовать выполнению физически тяжелой работы.

Как показывает новое исследование, длительное пребывание под действием солнечных лучей имеет весьма негативные последствия.

Ученые, изучающие эту тему, были мотивированы тем, что предыдущие исследования проводились в лаборатории и тогда не учитывался эффект, который может быть при длительном облучении головы.

По словам профессора и координатора проектов Университета Копенгагена Ларса Нибо, ученые предоставили доказательства того, как прямое попадание солнечного света — особенно на поверхность головы — ухудшает двигательные и когнитивные функции. Как отметил профессор, в этом заключается новизна исследования. Также он говорит о том, что снижение двигательной и когнитивной работоспособности происходит при температуре в 38,5 градусов, что на 1 градус ниже, чем показатели предыдущих исследований.

Выводы ученых говорят о важности изучения эффекта нагрева области головы и шеи солнечными лучами для минимизации вредных последствий при работе.

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