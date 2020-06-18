Портреты конфедератов уберут из здания конгресса США

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Kevin Lamarque/Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси дала распоряжение убрать из здания конгресса портреты бывших его спикеров, служивших во время Конфедерации. Об этом сообщает The Hill.

Таким образом, из здания будут убраны четыре портрета.

По ее мнению, такое решение будет отражать «наши высшие идеалы как американцев».

«Наше сообщество Конгресса имеет священную возможность и обязательство делать существенные изменения», — сказала Пелоси.

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