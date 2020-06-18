У Луцьку розкажуть, як правильно батькам говорити з дітьми про секс

Близько 20% підлітків мали або мають статеві стосунки. Як батькам говорити з дітьми про секс? Про це розповість відома у Луцьку лікарка-гінеколог Іванна Цюх під час онлайн-зустрічі в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ».

Захід відбудеться у вівторок, 23 червня о 18:30 на платформі для відеоконференцій Zoom. Про це повідомили на Facebook-сторінці «СВІДОМИХ», повідомляє ІА «Конкурент».

Ви дізнаєтеся:

Як правильно батькам говорити з дітьми про секс, якщо вони цього соромляться?

Сексуальна освіта у школі: як готувати підлітків до дорослого життя?

Де знайти актуальні ресурси для сексуальної грамотності ваших дітей?

Реєстрація тут: https://cutt.ly/muY2zAc

Організатори наголошують: під час реєстрації обов’язково вказуйте свою електронну адресу. Саме на неї ви отримаєте лінк для доступу до заходу в Zoom.