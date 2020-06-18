Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

В Санкт-Петербурге в медицинском центре после продолжительной болезни скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает телеграмм-канал Mash.

В конце мая Игнатьев был госпитализирован с двусторонней пневмонией. СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких и подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Напомним, ранее Игнатьев оспорил указ президента РФ о досрочном прекращении его полномочий. В качестве ответчика в иске указан Владимир Путин. Согласно базе данных суда, иск поступил 20 мая, рассмотрение назначено на 30 июня на 10:00 мск.

Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Игнатьева в связи с утратой доверия в январе. Экс-глава республики оказался в эпицентре двух крупных скандалов. Сначала он призывал «мочить» журналистов, а после под телекамеры заставил офицера подпрыгивать за ключами от пожарной техники.