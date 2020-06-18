Новак рассказал, когда стабилизируется нефтяной рынок

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Мировой рынок нефти стабилизируется к концу текущего или к середине 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

Министр добавил, что текущая цена около $40 за баррель объективно показывает ситуацию на рынке.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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