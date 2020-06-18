Новак: исполнение ОПЕК+ близится к 100%

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о выполнении Россией сделки ОПЕК+. Об этом он заявил в эфире «России 24».

Он отметил, что российская сторона реализует сделку в полном объеме.

По его словам, исполнение сделки близится к выполнению на 100%, поскольку участвующие в соглашении страны выполнили его условия на 87% в мае. Министр уточнил, что сокращение добычи нефти составило 8,4 млн баррелей в мае, когда планировалось сокращение в 9,7 млн баррелей.

9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки.

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