Игровые автоматы Evoplay в казино Вулкан Россия

Новые игровые автоматы Вулкан Россия приобретает постоянно. В 2020 году на странице со свежими аппаратами появилось сразу несколько оригинальных новинок от компании Evoplay. Бренд давно зарекомендовал себя как креативная команда, способная на любую тему взглянуть по-новому. Но именно Брутальный Санта может оказаться слотом, который заставит поменять отношение разработчиков к принципу начисления бонусов в целом.

Правила игры на слоте Brutal Santa

Аппарат трехбарабанный. В казино есть аналогичные слоты, но они всегда относились к категории ретро и пользовались популярностью только у ценителей имитации старинных механических слот-машин. Компания Evoplay отказалась от малейшего намека на ретро – аппарат получился ярким, современным и необычным:

в слоте 9 активных линий, то есть считаются не только прямые и диагонали, но и все пересечения;

на катушках появляются не только простые символы, но и Дикие Вайлды, и элементы с особыми правами;

перед стартом игры пользователь выбирает бонус, который будет действовать в дополнительной игре (фриспины, расширение, стеккированный Вайлд);

ставку можно менять, как на обычном пятибарабаннике от 1 цента до 10 долларов.

Самое необычное в креативном аппарате, который будет популярен в Vulkan Rossia, несмотря на тему, не только перед Рождеством, – принцип начисления коэффициентов и специальных функций.

Необычные приемы механики

Брутальный Санта – это редкий слот, где главный герой принимает деятельное участие. Перед каждым спином он достает из своего мешка один из бонусов. Если на игровой сетке появилась призовая комбинация, шар будет применен – аппарат пересчитает сумму выплаты или добавит новые комбинации. Если основное вращение оказалось холостым, шарик снова упадет в мешок.

Тот же принцип работает и на серии фриспинов. Изменяется только размер вознаграждений. Для сессии бесплатных вращений в мешок добавляются более ценные подарки, а сам ассортимент презентов расширяется.

Секреты бонусной вставки

Фриспины, как и другие коэффициенты и функции, появляются из мешка в виде шара. Вращений 10. Если игрок хочет получить более ценные подарки на этот отрезок игры, он должен выбрать такую функцию перед стартом. Вариантов изначально несколько:

дополнительные и более ценные шары для фриспинов;

расширяющиеся элементы в основном раунде;

стеккированный символ Wild, который может заполнить всю вертикаль.

Когда бесплатные прокрутки заканчиваются, аппарат возвращается к основному режиму. В механике нет риск-игры и дополнительных бонусных вставок, но оторваться от слота сложно. Игрок испытывает приток адреналина дважды – когда из мешка появляется ценная игрушка и после того, как барабаны пришли во вращение. Кажется, Evoplay нашла секрет популярности.