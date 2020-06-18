Игровые автоматы Evoplay в казино Вулкан Россия

Новые игровые автоматы Вулкан Россия приобретает постоянно. В 2020 году на странице со свежими аппаратами появилось сразу несколько оригинальных новинок от компании Evoplay. Бренд давно зарекомендовал себя как креативная команда, способная на любую тему взглянуть по-новому. Но именно Брутальный Санта может оказаться слотом, который заставит поменять отношение разработчиков к принципу начисления бонусов в целом.
Правила игры на слоте Brutal Santa
Аппарат трехбарабанный. В казино есть аналогичные слоты, но они всегда относились к категории ретро и пользовались популярностью только у ценителей имитации старинных механических слот-машин. Компания Evoplay отказалась от малейшего намека на ретро – аппарат получился ярким, современным и необычным:
- в слоте 9 активных линий, то есть считаются не только прямые и диагонали, но и все пересечения;
- на катушках появляются не только простые символы, но и Дикие Вайлды, и элементы с особыми правами;
- перед стартом игры пользователь выбирает бонус, который будет действовать в дополнительной игре (фриспины, расширение, стеккированный Вайлд);
- ставку можно менять, как на обычном пятибарабаннике от 1 цента до 10 долларов.
Самое необычное в креативном аппарате, который будет популярен в Vulkan Rossia, несмотря на тему, не только перед Рождеством, – принцип начисления коэффициентов и специальных функций.
Необычные приемы механики
Брутальный Санта – это редкий слот, где главный герой принимает деятельное участие. Перед каждым спином он достает из своего мешка один из бонусов. Если на игровой сетке появилась призовая комбинация, шар будет применен – аппарат пересчитает сумму выплаты или добавит новые комбинации. Если основное вращение оказалось холостым, шарик снова упадет в мешок.
Тот же принцип работает и на серии фриспинов. Изменяется только размер вознаграждений. Для сессии бесплатных вращений в мешок добавляются более ценные подарки, а сам ассортимент презентов расширяется.
Секреты бонусной вставки
Фриспины, как и другие коэффициенты и функции, появляются из мешка в виде шара. Вращений 10. Если игрок хочет получить более ценные подарки на этот отрезок игры, он должен выбрать такую функцию перед стартом. Вариантов изначально несколько:
- дополнительные и более ценные шары для фриспинов;
- расширяющиеся элементы в основном раунде;
- стеккированный символ Wild, который может заполнить всю вертикаль.
Когда бесплатные прокрутки заканчиваются, аппарат возвращается к основному режиму. В механике нет риск-игры и дополнительных бонусных вставок, но оторваться от слота сложно. Игрок испытывает приток адреналина дважды – когда из мешка появляется ценная игрушка и после того, как барабаны пришли во вращение. Кажется, Evoplay нашла секрет популярности.