Особенности химчистки пледа

Плед – это предмет домашнего обихода, который наверняка есть в каждой семье. Пледом, когда он чистый и мягкий, приятно укрываться и заворачиваться в него прохладными вечерами. Для того чтобы плед был всегда в идеальном состоянии, за ним следует тщательно следить, а иногда его нужно стирать. Старка пледа в домашних условиях – это может стать настоящим испытанием, а результат не всегда будет качественным. Поэтому лучшим способом будет сдать его в химчистку, где плед не только качественно отстирают, но и почистят. Сдать в химчистку плед рядом…

Стирка пледа дома сопряжена с такими трудностями, как, например, сушка: намоченный плед достаточно тяжелый предмет. Кроме этого, у пледа могут появиться заломы, после стирки он может потерять вид, стать сморщенным. Но даже если такое уже произошло, исправить положение можно, если отнести плед в химчистку.

К особенностям пледа относятся такие недостатки, как то, что он быстро пачкается и притягивает к себе невероятное количество пыли. Данный предмет, чтобы он оставался всегда таким, как в первый день после покупки, требует постоянной химической чистки. Как правило, для придания пледу нормального вида, владельцы используют различные предметы, такие как, например, одежную щетку и проч. Правда, это не всегда помогает, а чаще даже вредит. Стирать в стиральной машине плед сложно, тем более, когда он шерстяной. Плед категорически не рекомендуется отжимать, в противном случае он может навсегда потерять свой первоначальный вид.

Если плед хлопковый, то стирка такого изделия еще допустима, если же плед из синтетики, старка вообще противопоказана, и только в химчистке такой плед можно качественно привести в порядок. Если же этого не сделать, а прибегнуть к другим очищающим средствам, товарный вид будет навсегда потерян, а плед будет напоминать обычную тряпку.

Кстати, к рекомендациям специалистов и опытных потребителей, причем это касается многих стран, новый плед необходимо сначала сдать в химчистку, и только лишь после им можно пользоваться. Первичная химчистка может предусматривать специальную обработку, которая не позволит на плед покушаться моли, и цвет материала не будет выцветать, и пыль к пледу не будет так интенсивно притягиваться.