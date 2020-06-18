Суд Республике Алтай запретил экстремистское видео призывом уничтожению президента РФ

Горно-Алтайский городской суд признал экстремистским видео, которое содержало признаки возбуждения национальной, расовой ненависти и вражды, призывы к осуществлению террористической деятельности. Кроме того, как сообщает региональная прокуратура, оно могло побудить кого-то к действиям, «направленным на уничтожение президента Российской Федерации». Соответствующее заявление в суд подала прокуратура Республики Алтай, сообщается на сайте ведомства.

Надзорный орган обратился в суд по результатам проверки видео, которое было найдено на одном из сайтов. Согласно оценке, запись содержала «признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группам лиц, объединенным по признакам национальной, расовой принадлежности, происхождения, а также признаки побуждения к действиям, направленным на уничтожение президента Российской Федерации». В сообщении не конкретизируется, шла ли речь о человеке, занимающем эту должность, или о самом институте президентства в РФ. Как бы то ни было, опубликование такого рода материалов является экстремистской и террористической деятельностью.

В связи с этим надзорный орган обратился в Горно-Алтайский городской суд, который подтвердил, что данное видео является экстремистским. После вступления решения суда в законную силу копия записи будет направлена в Минюст РФ для включения в федеральный реестр экстремистских материалов.

Республиканская прокуратура также отметила, что 20 марта 2020 года по факту изготовления и опубликования видео СО УФСБ по региону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенное с использованием Интернета). Такое преступление карается штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Таким образом, авторов ролика ждет суровое наказание. Установлены ли их личности, не сообщается, однако нельзя исключать, что речь идет о некой экстремистской группировке.