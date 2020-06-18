Штраф за голосование в Госдуме чужой карточкой не применялся ни разу

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«Газета.Ru»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что штраф за голосование за отсутствующих на заседании депутатов ни разу не был никому назначен. При этом, как сообщил Володин в интервью «Газете.Ru», такую практику в российском парламенте удалось победить.

«У нас этого (голосования за отсутствующих депутатов – прим. «Газеты.Ru») 4 года нет. Мы штрафы ввели, но до сегодняшнего дня ни один из этих штрафов никому не предъявлен. Штраф в размере 51 тысячи рублей есть за прогул, мы это сделали. Мы договорились, что мы признаем вот новые требования, и никто не высказался против них», — сказал он.

Председатель Госдумы также рассказал, что в случае отсутствия на заседании депутат обязан оформить отпуск за свой счет — он пишет заявление, поэтому голосовать его карточкой уже нельзя.

«Все вот это вкупе позволяет, не скажу, дисциплинированно решать вопросы, связанные с посещением, а просто как-то это стало неотъемлемой частью жизни и никто не вспоминает про эти штрафы, а просто воспринимает это как ответственную работу в интересах своих избирателей. И это все вот, знаете, как-то прижилось», — отметил Володин.

Полное интервью с Вячеславом Володиным о работе парламента в условиях пандемии коронавируса, поправках в Конституцию и о том, кто будет после Владимира Путина, читайте на «Газете.Ru».

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